بوجاتشار وصيفاً لطواف فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقي السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في المركز الثاني بفارق 44 ثانية عن مواطنه بريموز روجليتش الذي احتفظ بالقميص الأصفر في صدارة الترتيب العام، لطواف فرنسا للدراجات الهوائية.

وأحرز الدراج الدنماركي سورين كراج اندرسن المركز الأول في المرحلة الرابعة عشرة أمس في منطقة رون القريبة من مدينة ليون، وقال بعد اجتيازه خط الوصول «تنتابني الكثير المشاعر الرائعة في الوقت الحالي».