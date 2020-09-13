شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار وصيفاً لطواف فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقي السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في المركز الثاني بفارق 44 ثانية عن مواطنه بريموز روجليتش الذي احتفظ بالقميص الأصفر في صدارة الترتيب العام، لطواف فرنسا للدراجات الهوائية.
وأحرز الدراج الدنماركي سورين كراج اندرسن المركز الأول في المرحلة الرابعة عشرة أمس في منطقة رون القريبة من مدينة ليون، وقال بعد اجتيازه خط الوصول «تنتابني الكثير المشاعر الرائعة في الوقت الحالي».
كانت هذه تفاصيل خبر بوجاتشار وصيفاً لطواف فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.