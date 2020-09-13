شكرا لقرائتكم خبر عن مونبلييه يسقط نيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مونبلييه فوزه الأول هذا الموسم وألحق الهزيمة الأولى بنيس المتصدر 3-1 في المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا. وكان نيس فاز في أول مباراتين له، في حين خسر مونبلييه مباراة واحدة أمام رين، وتأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الأولى إلى الثلاثاء المقبل.
ودخل نيس المباراة بعد بداية مثالية هذا الموسم؛ بفوزه على لنس 2-1 وعلى ستراسبورغ 2-صفر قبل أن يهبط من عليائه أمام مونبلييه.
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