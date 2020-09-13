شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يستضيف الـنواخــذة الخمــيـس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي يستضيف خورفكان دبا الفجيرة يوم الخميس المقبل في تجربة ودية ضمن استعدادات النسور لدوري الخليج العربي ولمنافسة الكأس، كما تأتي التجربة في نطاق تحضيرات «النواخذة» لدوري الدرجة الأولى وتصفيات الكأس، وكان خورفكان التقى الفجيرة مؤخراً وخسر بثلاثة أهداف لهدف في آخر تجاربه. فيما سيؤدي تجربتين أخريين يومي 23 و 29 سبتمبر الجاري. فيما خاض دبا الفجيرة آخر تجاربه أمس الأول أمام التعاون وفاز بأربعة أهداف لهدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خورفكان يستضيف الـنواخــذة الخمــيـس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.