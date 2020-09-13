التعاون يخسر من دبا الفجيرة ويــواجــه الـعــربـــي الخمــيـس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر التعاون تجربته الودية أمام دبا الفجيرة بأربعة أهداف لهدف، سجل للنواخذة أحمد باتو وهاتريك لبرونو، واعتبر عارف شلنك مدرب الأزرق أن التجربة كانت مفيدة بغض النظر عن النتيجة، مشيراً إلى أنه لا ينظر إلى النتائج عادة في التجارب وإنما للمكاسب الفنية التي يرى أنها كانت كثيرة. وأوضح أن المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن منحته فرصة لتقييم اللاعبين بالصورة المطلوبة والوقوف على إمكاناتهم بعد أن حصل الجميع على الفرصة كما ساهمت في تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق وأوصلته إلى مرحلة مقبولة، لكنه قال إن الفريق سيستمر في العمل وفي التجارب الودية كاشفاً عن خوض تجربة الخميس أمام فريق العربي. وذكر أن " النتيجة لم تكن أولوية بالنسبة لنا بقدر ما كنا نسعى للاستفادة الفنية والوقوف على مستويات اللاعبين في مواجهة أحد الفرق المرشحة للصعود". وأكد مدرب التعاون أن هناك لاعباً أو لاعبين سينضمان للفريق قبل غلق باب الميركاتو الحالي.