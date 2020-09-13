شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتعاقد مع «بوما» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار تعاقده مع شركة «بوما» الألمانية للتجهيزات الرياضية، وذلك بعد أسبوعين من إنهاء عقده مع العملاق الأمريكي شركة «نايكي» استمر 15 عاماً. ونشر المهاجم البرازيلي رسالة على مواقع التواصل جاء فيها «كبرت وأنا أشاهد أفلام أساطير كرة القدم مثل بيليه وكرويف وأوزيبيو ومارادونا، الذين لعبوا جميعا مع بوما». وأضاف «لهذه الأسباب، وبدءاً من اليوم، أتشرف بالانضمام إلى العلامة التي ساعدت أكبر أساطير كرة القدم لكي تكون على ما هي عليه».

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