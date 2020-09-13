6 إصابات «كورونا» في الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن 7 إصابات بفيروس كورونا، منها 6 في الهلال السعودي، قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا غداً الاثنين في الدوحة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه بعد إجراء الفحوص الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة، أظهرت نتائج الفحوص، أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي: سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق سعود كريري، إضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس.

وتابع الاتحاد الآسيوي: «يتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات «كوفيد- 19» المتبعة في البطولة».