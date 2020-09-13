شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة العراقية تعيش صدمة وفاة ناظم شاكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي

أصيب الشارع الرياضي العراقي بصدمة كبيرة جداً عندما علم بوفاة نجم الكرة العراقية في ثمانينات القرن الماضي ومدرب المنتخبات العراقية لاحقاً ناظم شاكر بسبب تأثره بالإصابة بفيروس كورونا .

وسبب الصدمة انه قبل ساعات قليلة من الوفاة كانت الأخبار تؤكد ان شاكر تجاوز مرحلة الخطر،وان الأطباء الذين يشرفون على علاجه في إحدى مستشفيات أربيل أرسلوا تطمينات بأن نسبة الأوكسجين لديه ارتفعت الى 90 وهذه النسبة مطمئنة جداً بعد ان نزلت في وقت سابق الى 50.

وفور اعلان خبر وفاة ناظم شاكر نعاه الكثير من زملائه اللاعبين والمدربين من على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المحطات الفضائية العراقية،واجهش بعضهم بالبكاء حزناً على رحيل قامة كروية عراقية كبيرة مثل ناظم شاكر.

وعلى المستوى الرسمي نعاه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وعدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورعد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشخصيات رياضية وسياسية واجتماعية أخرى.

كما نعت الراحل أندية القوة الجوية والزوراء والشرطة والطلبة والميناء وأربيل.

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ولد ناظم شاكر في عام 1958 وبدأ ممارسة لعبة في الملاعب الشعبية في منطقة الدورة في بغداد ثم انضم لفريق العمال في عام 1976 ومنه انتقل إلى نادي القوة الجوية في عام 1977 وفي عام 1978 كان من بين اللاعبين الاساسيين الذين حققوا بطولة شباب آسيا للعراق في دكا، وفي ذات العام استدعاه عمو بابا إلى منتخب العراق الأول الذي شارك في دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1986 كان ناظم شاكر لاعباً اساسياً في المنتخبات العراقية، برغم انه تعرض للإبعاد من قبل بعض المدربين بسبب مشاكل إدارية في بعض البطولات.

وبعد اعتزاله كرة القدم توجه الى التدريب وبدأ بداية قوية عندما قاد فريق السلام لاعباً ومدرباً الى دوري الاضواء.

وقد اشرف على تدريب فرق دهوك وأربيل والصناعة والقوة الجوية والشرطة والميناء وبيرس، كما احترف التدريب في الملاعب الأردنية والإماراتية،وقاد منتخب العراق الأولمبي ثم منتخب العراق الأول.

ولم يزل ناظم شاكر يعد واحداً من أفضل المدافعين الذين ظهروا بالملاعب العراقية.

يذكر أن فيروس "كورونا" قد ضرب الكرة العراقية بقوة بعد أن تسبب بوفاة اللاعب والمدرب علي هادي ومن ثم نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي وأخيراً اللاعب والمدرب الكبير ناظم شاكر.

من جانب آخر قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، تأجيل المؤتمر الانتخابي إلى يوم السبت المقبل، بسبب وفاة ناظم شاكر،وأعلنت الإدارة الحداد لمدة 3 أيام.

كما قررت الإدارة حجب الرقم "4" نهائياً من الفريق الأول تقديرا لمسيرة وتاريخ ناظم شاكر الكروي الذي كان يرتدي الرقم المذكور في فريق القوة الجوية والمنتخب العراقي.