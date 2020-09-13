«الظبي» تحلق بناموس الحول المحليات في الوثبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهدت ميادين الدولة اليوم السبت ختام منافسات الأسبوع الثاني من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للهجن بمختلف ميادين الهجن بالدولة، وبمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتنافست سن الكبار لفئة الحول والزمول على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كلم، وشهد ميدان الهجن للوثبة بأبوظبي انتزاع «الظبي» لسالم راشد النيادي ناموس أول الأشواط المخصص للحول المحليات بعدما سيطرت على المركز الأول مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8.04.03 دقيقة، فيما حلقت «الرماسة» لمظفر خموشة العامري بناموس الشوط الثاني محققة أفضل توقيت زمني على الإطلاق للحول المهجنات بعد أن وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 7.55.08 دقيقة.

وحل «الشقردي» لسلطان غانم المنصوري في صدارة الشوط الثالث للزمول مسجلاً توقيتاً قدره 8.00.02، فيما حصد «مربان» لمحمد راشد العبار ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بتوقيت 8.08.09 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر في ميدان الوثبة عن فوز كل من «الوثبة» لمحمد سالم الراشدي، و«الشاهينية» لسهيل ذويب العامري، و«شرط» لسعيد بالركاض العامري، و«حشيم» لأحمد خليفة بالصايغ المزروعي، و«صدارة» لعبد الله المنصوري، و«الهاشمية» لمبارك طالب الشريفي.

وعلى أرضية ميدان سيح صبرة كانت «زعفران» لهادف حارب مغيير الخييلي على موعد مع ناموس الحول المحليات في الشوط الأول، أما ميدان الوقن فشهد تتويج «مرمره» لمحمد صالح حبتور العامري بالشوط الأول للحول.

وشهد ميدان سويحان فوز «مزون» لمحمد سهيل بن عويضان العامري بلقب شوط الحول بتوقيت 7.52.0 دقيقة، فيما انتزعت «شرف» لقب أول الأشواط خلال المنافسات التي أقيمت على أرضية ميدان بو سمرة.

وتعود المنافسات للتواصل مجدداً في فئة الصغار خلال الأسبوع المقبل بسباقات الحقايق والإيذاع والثنايا، تعقبها في الأسبوع التالي منافسات سن الكبار الحول والزمول.