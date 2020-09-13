نجاح كبير لدورة مجلس دبي الرياضي للأندية المجتمعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات التي نظمها مجلس دبي الرياضي نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات تنافسوا خلالها في رياضات كرة القدم والسلة والكريكت والريشة الطائرة، وأقيمت فعالياتها في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتوج فريق سيدات الجالية السورية بلقب بطولة كرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق سيدات الجالية الفلبينية بنتيجة 45 - 41 ، وحل فريق سيدات النادي المصري الاجتماعي في المركز الثالث بعد فوزه على فريق سيدات الجالية اللبنانية بنتيجة 59 - 49.

وشهدت منافسات بطولة كرة السلة للرجال منافسة قوية بين الفرق المشاركة حيث استطاع فريق الجالية الفلبينية الفوز بلقب البطولة بعد أن تغلب بصعوبة على فريق الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 49 - 47 لصالح الفلبين ليأتي فريق الولايات المتحدة في المركز الثاني، فيما حل فريق الجالية اللبنانية للرجال في المركز الثالث بعد فوزه على فريق النادي المصري رجال بنتيجة 52 - 42.

وفي منافسات بطولة الريشة الطائرة سيطرت الجالية الهندية من النادي الهندي الاجتماعي من السيدات والرجال على ألقاب البطولة، وفاز ساشين سيث بالمركز الأول في فئة الفردي رجال بعد تغلبه على الصيني شي ليانغ بنتيجة 15-12 و 15-6، فيما فازت الهندية تانيشة كراستو بالمركز الأول في فئة فردي النساء بعد فوزها على تانيكا سيكويرا بنتيجة 15-8 و 15-4، وفاز الثنائي الهندي روهيث هاريداس وشيبيل سي بي بالمركز الأول في منافسات الزوجي رجال بعد تغلبهما على الثنائي الفلبيني ميشيل نوكوب شابكوت وفيسينت ريس بنتيجة 15-12 و 15-8 و 11-15

وفي منافسات الزوجي نساء فازت الهنديتان تانيشا كراستو وفيديا مانجاناني بالمركز الأول بعد أن تغلبتا على النيباليتين جينو مايا بارل وسانيا شاند بنتيجة 15-9 و 15-5، وفي منافسات الزوجي المختلط فاز أيضاً الفريق الهندي المكون من جيمس فارجيس وتانيشا كراستو بالمركز الأول بعد تغلبه على الفريق النيبالي المكون من بيكي بودا وجينو مايا بارل بنتيجة 15-6 و 15-5.

وفي منافسات بطولة الكريكت حلق فريق النادي الهندي الاجتماعي بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق الجالية النيبالية.

وقام بتتويج الفائزين كل من أحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية وفوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بحضور أعضاء مجالس إدارات الأندية المجتمعية المشاركة في الدورة.