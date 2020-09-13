اجتماع مثمر للجنة الاستراتيجية والتميز في «الشارقة البحري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها في مقر النادي بكورنيش الشارقة برئاسة حميد خلفان سعيد الكندي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة النادي، وبحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي بالنادي والأعضاء عبدالله يعقوب السويدي، أحمد سلطان الحساني، حسن وفيق عبدالله.

ورحب حميد خلفان سعيد الكندي رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة كما نقل تحياته وتحيات زملائه أعضاء اللجنة إلى خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى زملائه أعضاء مجلس الإدارة، متمنياً أن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها، كما تمنى أن تساهم في تحقيق النجاحات المرجوة التي تليق باسم النادي وبطموحات مجلس إدارته.

بعد ذلك استعرض مقرر اللجنة جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من الأمور المهمة المتعلقة بدور واختصاصات لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في تحقيق النجاح والتميز والرقي بأداء النادي من كافة الجوانب الرياضية والفنية والإدارية والتسويقية بما يليق بنهج إدارته وتطلعات مجلس الشارقة الرياضي. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مرسوم إنشاء النادي، وحددت اختصاصات اللجنة، وتم عرض ومناقشة بعض التكليفات الواردة من مجلس الإدارة الخاصة باللجنة ودورها، ومناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية لها، كما تم عرض خطة النادي في كيفية الحصول على شهادات «الآيزو» كقيمة مضافة لاسم النادي ومجلس الإدارة.