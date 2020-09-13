الشرطة العراقي يواجه الأهلي السعودي بالمحليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيواجه فريق الشرطة العراقي نظيره الأهلي السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل في الدوحة بلاعبيه المحليين فقط، بعد أن تعذر وصول لاعبيه المحترفين لأسباب مختلفة.

وقال عبد الغني شهد مدرب الشرطة: إن فريق الشرطة بات جاهزاً لمواجهة فريق الأهلي السعودي باللاعبين المحليين فقط، بعد أن تعذر التحاق اللاعبين المحترفين بسبب عدم دقة المواعيد.

وأضاف: برغم رغبتنا بتواجد المحترفين مع فريق الشرطة، لكن لديّ ثقة في اللاعبين المحليين في تقديم مباراة جيدة والحصول على نتيجة إيجابية.

وأضاف: فريق الأهلي السعودي من الفرق الكبيرة في السعودية وأيضاً في القارة الآسيوية وهو مستعد بشكل جيد للبطولة بعد استئناف منافسات الدوري السعودي منذ فترة، لذلك المباراة لن تكون سهلة، لكننا نطمح لتحقيق نتيجة وأداء يليقان بفريق الشرطة.

يذكر أن فريق الشرطة أقام معسكراً تدريبياً في العاصمة المصرية القاهرة خاض خلاله بعض المباريات التجريبية.