دي بروين: أطفالي الثلاثة ولدوا في مانشستر وأحب البقاء طويلاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وأفضل لاعب للعام في إنجلترا بقاءه طويلاً في النادي وقال بعد أيام من استقبال ابنته الأولى:«قبل أسبوع ولدت ابنتي سوري وشقيقاها لا يتركانها أبداً، أطفالي الثلاثة ولدوا هنا في مانشستر وسعداء جداً هنا. ابني الأكبر يرتاد المدرسة هنا منذ 3 سنوات وما زلنا نقيم في نفس المنزل الذي اشتريناه أول قدومي للمدينة، جددناه فقط وكل شيء على ما يرام». وعن محاولة سيتي شراء ميسي قال دي بروين:«بصراحة لم أفكر كثيراً في الموضوع، كنت منشغلاً بولادة ابنتي وقلت في نفسي إن حصلت الصفقة فخير وإن لم تحصل فلا شيء يتغير بالنسبة لي. لو لحق بنا لساعدنا لأنه بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم لكنني عموماً لا أفكر بمن سيأتي وما الذي سيحصل، أفضل التعامل مع الواقع وسعيد بزملائي». وعن سعيه للفوز بالجائزة مجدداً قال:«لا يمكن البدء بالموسم بالتفكير بالجائزة الفردية فقط، نستهدف استعادة لقب الدوري من ليفربول وألقاب أخرى».