مورجان «تشرب الشاي» الإنجليزي مع توتنهام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بعد عام من احتفاليتها بـ«شرب الشاي الإنجليزي» في مباراة الفوز على سيدات إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2019، قررت النجمة الأمريكية أليكس مورجان (31 عاما) مهاجمة أورلاندو برايد الأمريكي الانتقال للعب في إنجلترا وتحديداً في نادي توتنهام بعقد لعام واحد.

وستكون مورجان بهذه الصفقة خامس نجمة من الدوري الأمريكي للسيدات تنتقل للعب في الدوري الإنجليزي بعد سام ميوز وروز لافيل لمانشستر سيتي وكريستين بريس وتوبين هيث لمانشستر يونايتد بعد تقييد نشاط أندية السيدات بـ4 أشهر فقط بسبب جائحة كورونا. ولم تلعب بطلة العالم مورجان أي مباراة منذ أغسطس /آب 2019 بسبب حملها وولادتها لابنتها شارلي(4 أشهر ) لكنها طموحة وسيساعدها وجود زميلتيها في أورلاندو برايد شيلينا زادورسكي وألانا كينيدي، المنتقلتين بعقد إعارة في أغسطس لتوتنهام، على التأقلم.