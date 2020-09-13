شكرا لقرائتكم خبر عن النادي الأهلي لمحمد صلاح بعد دعمه مؤمن زكريا: الوجه المشرق للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على توجيه رسالتها للفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد دعمه للاعب القلعة الحمراء مؤمن زكريا في أزمته الصحية وتقليد حركته الشهيرة بعد تسجيله للهدف الثالث للريدز اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء عبر تويتر، صورة للفرعون المصري محمد صلاح وهو يقلد الحركة الشهيرة، وبجواره مؤمن زكريا وهو يحتفل بأحدي الأهداف، وكتبت قائلة "الوجه المشرق للرياضة المصرية"، ليسارع جمهور الأهلي وليفربول لتوجيه الشكر لصلاح بعد مساندته لاعب المنتخب الوطني والقلعة الحمراء.



الصفحة الرسمية للنادي الاهلي

وصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله ثلاثية، فى شباك ضيفه فريق ليدز يونايتد، فى المباراة التى حسمها الريدز، بنتيجة 4 – 3، والتى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريميرليج، ونجح محمد صلاح، فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك ليدز يونايتد، فى الدقائق 4، 33 و 88 من زمن المباراة، ليقود الريدز، لفوزا ثمينا، فى افتتاح الدوري الإنجليزي، وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.

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بينما يعد المهاجم النيجيرى السابق ياكوبو أيجبينى، أكثر أفريقى تسجيلا للهاتريك، فى البريميرليج، برصيد 4 مرات.

ويعد محمد صلاح، أول لاعب فى ليفربول، يسجل هاتريك فى الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، منذ اللاعب جون ألدريدج، فى مرمى تشارلتون، فى افتتاح موسم 1988 – 1989.