شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن كرة السلة.. قدم وطائرة الأهلى فى العلالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الألعاب الجماعية فى النادى الأهلى تطمح فى مواصلة التربع على عرش البطولات المحلية فى هذا الموسم الاستثنائى بالرغم من كل الصعوبات التى واجهت جميع الفرق فى ظل جائحة فيروس كورونا و الابتعاد عن الملاعب و التدريبات لفترة طويلة ، و ذلك بعيدا عن كرة السلة التى أخفقت فى تحقيق دورى السوبر الذى خطفه الإتحاد السكندرى بالفوز بنتيجة 3 / 1 فى مجموع اللقاءات التى ستحدد البطل مما تسبب فى عدم لعب المباراة الخامسة لحسم الفريق السكندرى اللقب مبكرا .



واصلت الكرة الطائرة فى النادى الأهلى سيطرتها على البطولات ، فى ظل نجاح فريق الرجال فى حسم اللقب مساء الجمعة قبل الجولة الأخيرة أمام الزمالك و المقرر لها الأثنين المقبل بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 /1 و الوصول إلى النقطة 60 ليقضى على أمال الزمالك فى البحث عن اللقب .

كما نجح أيضا فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى فى حسم لقب الدورى مبكرا تحت قيادة المدير الفنى حمدى الصافى ، ليتوج مع الاهلى بالبطولة الـ17 ، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات و بطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات .

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أما فريق الكرة بالنادى الأهلى فنجح فى الاقتراب بقوة من حسم اللقب بالوصول إلى النقطة 71 بالفوز على الإسماعيلى الجمعة، حيث أن تحقيق أى فوز فى المباريات المقبلة يمنح الأهلى لقب الدورى ، خاصة أن يتربع على عرش القمة منفردا وبعيدا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثانى بـ 49 نقطة .