شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: لن نبيع أسامة جلال للأهلى..وضم صالح جمعة فى يد طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زكريا السيد رئيس نادى إنبى ، إن الفوز أمس على وادى دجلة منحهم ثقة كبيرة بعد الوصول للنقطة 35 وهذا مطمئن للغاية ، وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport :"نعزى انفسنا فى وفاة الكابتن عزمى مجاهد الذى خدم الرياضة المصرية كثيرا".

وواصل رئيس نادى إنبى، "قمنا بمد اعارة كريم فؤاد وقمت بتحويل الاموال وهو مستمر معنا الموسم الحالى والموسم المقبل باعتباره من العناصر الاساسية للفريق وهو يلعب فى الظهير الايمن وحلمى طولان يعتمد عليه فى اكثر من مركز وهو ضمن الاحتباجات الفنية مؤكدا كريم فؤاد مستمر مع انبي الموسم المقبل أيضا" .

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وتابع :"الأهلى طلب أسامة جلال فى بداية الموسم واعتذارنا"، مضيفا :"هناك تأجيل انتقالات اللاعبين حتى نهاية الموسم ، مضيفا الاهلى طلب اسامة فى بداية الدورى واعتذرنا لحاجتنا اليه".

واستكمل طلبنا مد اعارة محمد شريف بشكل رسمي من بداية الدور الثاني وتحدثت مع الخطيب رسميا و لا يوجد لديه مشكلة والقرار فى يد فايلر وطلبت مد اعارة محمد شرف رسميا من الاهلى .

وأتم :"صالح جمعة من أبناء انبي وعلاقتنا به ممتازة ولو طلبه حلمى طولان سيكون موجود معانا، مؤكدا حلمى طولان واحد من افضل المدربين فى مصر ،وطولان مستمر معنا الموسم المقبل وعقده لمدة موسمين".