محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 12 سبتمبر 2020.
عرض الـ100 مليون.. المقاصة يرد على موقفه من بيع محمد إبراهيم
رئيس إنبي يعلن موقف كريم فؤاد من الانتقال للأهلي.. وشرط ضم صالح جمعة
اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
"فضحهم".. رسالة نارية من المقاصة لبيراميدز حول مفاوضات إيهاب جلال
محاميه: سنقاضي كل من روج شائعات ضد صالح جمعة
كوكا بطل للثنائية.. أولمبياكوس يتوج بكأس اليونان للمرة الـ45
كلوب يعلق على هاتريك صلاح في ليدز يونايتد
برشلونة يتجاوز خيمناستيكا بثلاثية استعدادا لليجا
أبو تريكة يصف صلاح بـ "العالمي".. ويعلق على دعمه لمؤمن زكريا
صلاح عن صعوبة ركلة الجزاء: لقد أحرزتها في نهائي الأبطال
بشق الأنفس.. "هاتريك" صلاح يقود ليفربول لهزيمة ليدز العنيد في لقاء الـ7 أهداف
بمشاركة النني وتألق ويليان.. أرسنال يستهل مشواره بالبريميرليج بثلاثية في فولهام
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت..هاتريك" صلاح يقود ليفربول لهزيمة ليدز.. ورسالة نارية من المقاصة لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.