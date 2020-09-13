الخليج 365 ينشر.. شروط كاف للترشح على مقعد رئاسته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" شروط الترشح على مقعد رئاسته عن طريق الانتخابات التي ستقام يوم 12 مارس القادم.

وحصل الخليج 365 على نسخة من الخطاب الرسمي المرسل من كاف لكافة الاتحادات المحلية، والذي اكد أن باب الترشح على مقعد الرئاسة بات مفتوحًا أمام الراغبين في التقدم حتى يوم 12 نوفمبر المقبل.

وذكر كاف في خطابه: "يعلن كاف فتح باب الترشح لرئاسته من الآن وحتى 12 نوفمبر 2020 وهو الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات بالقاهرة".

وأوضح:"يجب تقديم أسماء المرشحين إلى الأمانة العامة لكاف بالبريد المسجل مع إشعار الاستلام أو بالبريد السريع، كما يشهد بالإيصال المرفق قبل أربعة شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات".

ووفقًا للخطاب، فإن شروط الترشح لرئاسة كاف نصت على البنود التالية:

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وفقًا لأحكام المادة 18 من نظام كاف الأساسي، يجب على المرشحين لرئاسة كاف أن:

-يتم ترشيحه من قبل اتحاد محلي واحد على الأقل تابع لكاف.

-يتم قبول الترشيح إذا تم دعمه كتابيًا من قبل ثلاثة مواطنين منتسبين على الأقل للاتحاد المحلي التي يجب دعم الاتحاد الوطني،ولا يمكن للاتحاد المحلي نفسه ترشيح و/أو دعم أكثر من مرشح واحد.

-يكون المرشح لرئاسة كاف قد لعب دورًا نشطًا في كرة القدم لما لا يقل عن عامين من آخر خمس سنوات سابقة على ترشحه ولا يتجاوز سن السبعين.