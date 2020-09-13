أحمد مرتضى: قدمنا مباردة لدعم مؤمن زكريا بمباراة تجمع الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه دشن مبادرة لدعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عن طريق مباراة ودية تجمع القطبين

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أنه سيتواصل مع إدارة ناديه لتفعيل المبادرة وتحديد موعد للقاء ودي مع الأهلي.

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وتابع:" سأتحدث مع إدارة الكرة والنادي، لعمل مبادرة لدعم مؤمن زكريا عن طريق تحديد موعد لمباراة بين الأهلي والزمالك".

وأوضح، أنه سيتحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي، لافتا أنه حتى لا يكون هناك حساسية سيطلب من وزير الرياضة دعوة الأهلي لإقامة مباراة بين الفريقين لدعم مؤمن.

وأتم:"هذه المباراة لدعم مؤمن زكريا، بالإضافة لانها ستكون فرصة لتهدئة الأجواء المشحونة في الرياضة المصرية حاليًا".