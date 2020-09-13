مصدر لمصراوي: "فيفا" علق اجتماعاته مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

كد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، علقوا اجتماعاتهم مع اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية حاليًا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية كان من المفترض أن يجمعهم اجتماع من سارة سالمون مندوبة فيفا خلال الأيام الماضية.

Advertisements

وأوضح المصدر، أن أعضاء الخماسية تواجدوا في الموعد المحددة لبدء الاجتماع عن طريق خاصية "فيديو كونفرانس" إلا أن مندوبة فيفا رفضت الموافقة على دخول الاجتماع.

وخاطبت سالمون، مسؤولي اتحاد الكرة، برفض الاجتماع خلال الفترة الحالية بشكل قاطع، لحين إرسال خارطة طريق الاتحاد كاملة حتى يوم 30 نوفمبر المقبل إليها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد خاطب اتحاد الكرة بضرورة الدعوة لجمعية عمومية واعتماد اللائحة ومن ثم إجراء الانتخابات قبل يوم 30 نوفمبر.