وكيله: مفاوضات الزمالك لضم بن عيادة توقفت بشكل مفاجيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد فيصل عبيد، وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق الإفريقي التونسي ، أن مفاوضات نادي الزمالك لضم اللاعب كانت قد توقفت بشكل مفاجيء.
وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": " أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك فاوض حسين بن عيادة ولكن المفاوضات تجمدت".
وأشار إلى أن المفاوضات تجمدت مع بن عيادة بسبب شروط اللاعب ومن ثم دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي.
وأوضح، أن إدارة نادي الإسماعيلي دخلت في مفاوضات مع توفيق عدادي لاعب وسط نادي شبيبة القبائل.
وأكد أن الإسماعلي يفاوض حاليا توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل، ولا تزال المفاوضات جارية في الفترة الجارية لحسم الامور مع بداية الموسم الكروي الجديد.
وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى حصول إدارة النادي الإفريقي التونسي، على توقيع حسين بن عيادة، مدافع شباب قسنطينة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
وحسم الإفريقي التونسي من الحصول على توقيع صاحب الـ 29 عاما بعد صراع من عدد من الأندية في مصر والجزائر وقطر .
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