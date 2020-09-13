إصابة سيميوني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ): أعلن نادي اتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت إصابة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بفيروس كورونا المستجد. ولم يعان سيميوني /50 عاما/ من أي أعراض للفيروس لكنه عزل نفسه طبيا في منزله بمدريد. وقلص اتليتكو معسكره الإعدادي في سيجوفيا بعد إصابة موظف في النادي بكورونا الاسبوع الماضي. وأوضح اتلتيكو أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الجميع أمس الجمعة أظهرت إصابة سيميوني فقط بالعدوى.

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