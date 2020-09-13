الأهلي يرد على ليفربول بعد لفتة صلاح تجاه مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد حساب الأهلي على ليفربول بعد اللفتة الإنسانية التي قدمها الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، تجاه مؤمن زكريا، لاعب الأحمر السابق.

وكان صلاح احتفل على طريقة مؤمن زكريا بالهدف الثالث الذي سجله في شباك ليدز، في المباراة التي انتهت (4-3) لصالح الريدز في افتتاح بريميرليج.

وكتب ليفربول عبر حسابه على تويتر: "صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة ويحتفل على طريقته.. نتمنى السلامة لمؤمن، ستعود أقوى".

لينشر الأهلي صورة تجمع بين صلاح ومؤمن ويرد على تغريدة الحساب العربي لليفربول قائلا: "الوجه المشرق للرياضة".