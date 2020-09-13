أدهم السلحدار يعلق على خسارة الاسماعيلي أمام الأهلي

اكد ادهم السلحدار مدرب الاسماعيلي السابق، أن الاسماعيلي قدم مباراة مميزة أمام الأهلي بالدوري واضاع العديد من الفرص. وقال السلحدار في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" دهم السلحدار: استحواذ الاسماعيلي في المباراة كان عالي جدًا . الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" دهم السلحدار: استحواذ الاسماعيلي في المباراة كان عالي جدًا . وتابع أن ماحدث مستوى الفريق بيتراجع نتيجة ضغط المباريات . واضاف أن عمر الوحش المكلف الأول بضربات الجزاء في الاسماعيلي ولكن نصيب إنه يضيع الركلة الأهلي

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