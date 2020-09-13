نجم بتروجت السابق : أسامة محمد أحد أفضل المدافعين في تاريخ مصر

أكد عمرو حسن لاعب بتروجت السابق، أن أسامة محمد من أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر.

وقال عمرو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" اسامة محمد لاعب كبير وكان على قدر المسئولية في بتروجت.

وتابع أن الجميع في بتروجت كان يشعر أن النادي بيته الثاني

وكنا سعداء بالدفاع عنه في المباريات.

وأتم "أنا وأسامة محمد ن شبه بعض في جزئية تحمل المسئولية داخل الملعب".

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أكد عمرو حسن، نجم بتروجيت السابق، أن محمد بركات لاعب الأهلي السابق كان لاعب متعب بالنسبة له كثيرا.

وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد بركات كان لاعبا متعب جدا بالنسبة لي، لإنه ليس مجرد لاعب سريع ومهاري لكنه من أذكى اللاعبين التي رأيتها في حياتي".

أكمل : "بركات ذكي في تحركاته واستلامه للكرة ومن الصعب أن تحجمه بالملعب، سيضعك في مشاكل".

وأتم : "شيكابالا في الزمالك أيضًا كان من العناصر المميزة والتي يجب أن تكون بكامل تركيزك معه طوال المباراة".