عمار حمدي : هذا موقفي من العودة للأهلي وأمتلك عروضاً احترافية

كشف عمار حمدي لاعب فريق طلائع الجيش المعار من النادي الأهلي ان مسؤلى النادي الأهلي قاموا بالتواصل معه عقب مباراة الزمالك اللإطمئنان علي اللاعب و الإستفسار عن سبب عدم مشاركتة في المباراة.

و صرح عمار حمدي اللاعب المعار من القلعة الحمراء اللأعلامي سيف زاهر خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قنوات اون تايم سبورتس انه يريد اللاعب و ان يكون له دور معرالفريق و أضاف انه تحدث مع المسؤولين حول هذا الأمر حول رغبته في اللاعب او الخروج علي سبيل الإعارة خارج مصر

و أكد عمار حمدي انه بالفعل يمتلك

عرض من الدوري التركي إعارة بنية البيع و ان العرض بالفعل و صل للنادي الأهلي و لكن النادي لم يبدي موافقته علي العرض حتي الأن .

اكد عمار حمدي اللاعب النادي الأهلي المعار للصفوف طلائع الجيش انه قام بالحديث مع المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر حول مشاركتة مع الفريق في الفترة قبل بطولة امم إفريقيا للشباب لرغبتة في المشاركة.

و صرح عمار حمدي االإعلامي سيف زاهر خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة

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اون تايم سبورتس انه قام بالحديث مع رينية فايلر قبل بطولة إفريقيا الاستفسار حول إمكانية مشاركة اللاعب و الإعتماد عليه هذه الفترهً

و اوضح عمار حمدي لفايلر انه يريد الخروج علي سبيل الإعارة لرغبته في الإنضمام للمنتخب في البطولة الإفريقية.

و أضاف عمار حمدي ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب في هذه الفترهً شدد حول ضوروه مشاركة اللاعبين مع فرقهم قبل الإنضمام للمعسكر المنتخب

و قال عمار حمدي و لكن بفضل الله رغم عدم مشاركتي مع الفريق في ذلك الوقت انضممت للمنتخب الوطني للشباب

و أشار الي ان شوقي غريب تواصل معه بعد البطولة و طالب منه الخروج علي سبيل الإعارة من الأهلي اذا كان هنام صعوبة في المشاركة الأن الإختيارات لطوكيو سوف تكون صعبة جداً