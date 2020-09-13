إنبي يوضح موقف كريم فؤاد من الاستمرار مع الفريق

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي أن اللاعب كريم فؤاد معار من نادي النجوم إلي الفريق البترولي لمدة موسم مع قابلية مد الإعارة لموسم أخر. و صرح زكريا السيد للاعلامي سيف زاهر خلال برنامج ملعب oNtime المذاع عبر قناة اون تايم سبورتس انه بالفعل تم تجديد إعارة كريم فؤاد للإنبي لمدة موسم أخر و قمنا بتحويل قيمة التعاقد. تايم سبورتس انه بالفعل تم تجديد إعارة كريم فؤاد للإنبي لمدة موسم أخر و قمنا بتحويل قيمة التعاقد. و اشار زكريا السيد أن كريم فؤاد لاعب مهم بالنسبة للفريق و يتم الإعتماد عليه من المدير الفني للفريق حلمي طولان بشكل كبير . الإعتماد عليه من المدير الفني للفريق حلمي طولان بشكل كبير . و شدد زكريا السيد ان ملف الإنتقالات مغلق تماماً بالنسبة الأي لاعب يحتاجة الفريق خلال هذه الفترة و أضاف ان أسامة جلال كان يمتلك عرضاً من النادي الأهلي في بداية الموسم و تم غلق الحديث في هذا العرض الاحتياج الفريق اللاعب

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