أدهم السلحدار: سأخدم الإسماعيلي في أي وقت وتحت أي مسمى

أكد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلي السابق، أنه سيخدم الفريق في أي وقت وتحت أي مسمى.
وقال السلحدار خلال حواره ببرنامج الماتشالذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سأخدم الإسماعيلي في أي وقت وتحت أي مسمى، لكن لا أتمنى أن أكون رقم 2 بالجهاز الفني".
وأكمل: "نحن أولاد النادي ونستحق الحصول على الفرصة، وقادرون على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية".
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