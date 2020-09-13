نجم بتروجت السابق : اللعب ضد شيكابالا يحتاج لتركيز كامل

أكد عمرو حسن، نجم بتروجيت السابق، أن محمد بركات لاعب الأهلي السابق كان لاعب متعب بالنسبة له كثيرا.
وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد : "محمد بركات كان لاعبا متعب جدا بالنسبة لي، لإنه ليس مجرد لاعب سريع ومهاري لكنه من أذكى اللاعبين التي رأيتها في حياتي".
أكمل : "بركات ذكي في تحركاته واستلامه للكرة ومن الصعب أن تحجمه بالملعب، سيضعك في مشاكل".
وأتم : "شيكابالا في الزمالك أيضًا كان من العناصر المميزة والتي يجب أن تكون بكامل تركيزك معه طوال المباراة".
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