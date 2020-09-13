طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريراً مفصلاً من المستشار القانوني للقلعة الحمراء حول كافة الأمور التي تتعلق باللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق. صالح جمعة صانع ألعاب الفريق. وكان الخطيب قد وافق على إرسال فريق قانوني لدعم اللاعب بعد أن تواصل صالح مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب عدم التزامه واستهتاره. لدعم اللاعب بعد أن تواصل صالح مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب عدم التزامه واستهتاره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطلب تقريراً تفصيلياً عن صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.