الخطيب يطلب تقريراً تفصيلياً عن صالح جمعة

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريراً مفصلاً من المستشار القانوني للقلعة الحمراء حول كافة الأمور التي تتعلق باللاعبصالح جمعة صانع ألعاب الفريق.
وكان الخطيب قد وافق على إرسال فريق قانونيلدعم اللاعب بعد أن تواصل صالح مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب عدم التزامه واستهتاره.
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