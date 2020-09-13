أحمد مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان محبوباً من أعدائه قبل محبيه ‏

نعى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الراحل ‏عزمي مجاهد، نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالنادي.‏

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"عزمي مجاهد هو اللي مربينا في ‏نادي

الزمالك".‏وواصل:"قد نختلف عنه ولكن لا نستطيع أن نكرهه، الفقيد كان محبوباً ‏من أعدائه قبل محبيه".‏

يذكر ان عزمي مجاهد توفي صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.