أحمد مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان محبوباً من أعدائه قبل محبيه ‏

نعى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الراحل عزمي مجاهد، نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالنادي.
وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"عزمي مجاهد هو اللي مربينا في نادي
وواصل:"قد نختلف عنه ولكن لا نستطيع أن نكرهه، الفقيد كان محبوباً من أعدائه قبل محبيه".
يذكر ان عزمي مجاهد توفي صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.
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