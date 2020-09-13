تامر عبدالحميد يشيد بثنائي الزمالك

أكد تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، أن الثنائي أشرف بن شرقي ‏وفرجاني ساسي، ليس لهما شبيه أو مثيل في الدوري المصري

الممتاز.‏وأضاف "دونجا" في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا توجد مقارنة بين التونسي ساسي ‏والمغربي بن شرقي وأي لاعب اّخر في مركزهما بالدوري".‏وأوضح:"الزمالك عاش في فترة كارثية مع مجالس سابقة ولم يكن قادراً ‏على شراء لاعبين بإمكانيات كبيرة".‏