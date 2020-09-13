تامر عبدالحميد يشيد بثنائي الزمالك

أكد تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، أن الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، ليس لهما شبيه أو مثيل في الدوري المصريالممتاز.
وأضاف "دونجا" في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا توجد مقارنة بين التونسي ساسي والمغربي بن شرقي وأي لاعب اّخر في مركزهما بالدوري".
وأوضح:"الزمالك عاش في فترة كارثية مع مجالس سابقة ولم يكن قادراً على شراء لاعبين بإمكانيات كبيرة".
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