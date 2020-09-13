المقاصة يضع شرطاً للموافقة على بيع محمد إبراهيم للأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي مصر المقاصة وافقوا على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الحالي والزمالك سابقًا، إلى النادي الأهلي.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسئولي المقاصة أبدوا موافقتهم علي بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيوميإلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن بشرط وحيد.
وأوضح أن شرط نادي المقاصة هو مساواة العرض المالي المقدم من القلعة الحمراء بالعرض الذي قدمه نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.
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