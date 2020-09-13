رياضة | كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الابيض، لمواجهة نظيره الانتاج الحربي مساء غد الجمعة.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد أبو جبل، محمود جنش، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إمام عاشور، كريم بامبو، إسلام جابر، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، محمد عنتر، مصطفى فتحي، سيف فاروق جعفر، مصطفى محمد، أسامة فيصل، عمر السعيد، حسام أشرف.

يذكر أن الفارس الأبيض يمواجهة نظيره الانتاج الحربي في الجولة ال27 من منافسات الدوري المحلي مساء غد الأخد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية