رياضة | المقاصة: الرغبة تحدد وجهة محمد ابراهيم بين الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة: الرغبة تحدد وجهة محمد ابراهيم بين الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، إنه سعيد بتواجد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي.

وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إيهاب جلال مدرب ناجح وجميع اللاعبين يحبونه وعنده قدرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وهذا سر تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق".

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وتابع: "تألق محمد إبراهيم يرجع إلى إيهاب جلال الذي ينجح في التعامل جيدًا مع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم".

وعن العروض التي تلقاها اللاعب من الأهلي والزمالك، شدد: "لم نتلقى أي مفاوضات رسمية من أي نادي من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم".

وأتم: "رغبة محمد إبراهيم هي التي ستحسم وجهته المقبلة حتى لو كان العرض المقدم من النادي الذي يرغب في الإنتقال إليه اللاعب أقل من العرض الذي يقدمه نادي أخر".