رياضة | حقيقة رحيل نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة طلب النادي الأهلي رحيل اللاعب الأنجولي الدولي في نهاية الموسم.

وقال هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تواصلت مع اللاعب خلال الأيام الماضية والأهلي لم يطلب مني البحث عن عرض له أو عرضه للبيع".

وتابع: "أتواصل مع جيرالدو دائمًا ورده على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الجماهير أنه لاعب محترف ولا يركز سوى مع قرارات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر".

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وتحدث هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جيرالدو يقدم مستويات جيدة مع الأهلي وهو يشارك أساسي في تشكيل الأحمر وأتابعه جيدًا في المباريات".

وتابع: "جيرالدو لم يتلقى أية عروض خارجية في الوقت الجاري للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل".