رياضة | نجم برشلونة يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز سيكون خارج صفوف برشلونة الإسباني وذلك بعد أن أخبرته إدارة النادي الكتالوني بأنه خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد في الموسم المقبل.

وأكدت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية فإن الهولندي رونالد كومان يعتزم عدم إستدعاء لويس سواريز لمباراة خيمناستيكا الودية المقرر إقامتها مساء اليوم.

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وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن عدم إستدعاء لويس سواريز لمباراة خيمناستيكا هي دليل جديد بأن النجم الأوروجواياني أصبح خارج حسابات المدير الفني الهولندي في الموسم المقبل.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أوضحت أن رونالد كومان قد اتصل بلويس سواريز في الأسابيع الماضية وأخبره بأن إدارة النادي هي التي لا تريده في الفريق.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن لويس سواريز البالغ من العمر 33 عامًا ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.