رياضة | علي معلول يرفض التفاوض مع بيراميدز ويتمسك بالأهلى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر علي معلول يرفض التفاوض مع بيراميدز ويتمسك بالأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن التونسي علي معلول رفض مفاوضات نادي بيراميدز وأبلغهم برغبته في الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء.

وتابع أن علي معلول تمسك بالتواجد في الأهلي في ظل شعوره بارتياح كبير مع المارد الأحمر فضلا عن ارتباطه بالجماهير حسبما أبلغل اللاعب مسئولي نادي بيراميدز.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.