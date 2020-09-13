رياضة | نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فيدال تخلى عن مُستحقاته المالية المتبقية في عقده مع برشلوتة من أجل الإنضمام إلى صفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيدال يعتزم السفر إلى إيطاليا اليوم السبت من إجل الإنتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي علمًا بأنه سيرحل مجانًا لأنه عقده ينتهي في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيدال البالغ من العمر 33 عامًا إنضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من بايرن ميونخ وخاض مع الفريق الكتالوني حتى الآن 96 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 10 أهداف آخرين.