رياضة | صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

تحدث محمد صبحي لاعب نادي إنبي، والصديق المقرب لصالح جمعة، عن تطورات أزمة الاعب مع إدارة النادي الأهلي، لاسيما بعد مشكلة حادث التصادم الأخير بالزمالك.

أزمة صالح جمعة في الأهلي

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وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية: صالح جمعة تواصل معي منذ 3 أيام، وقال لي إن "نفسيته تعبانة بعدما سمع أن الأهلي يريد الإطاحة به خلال الفترة المقبلة".

وتابع محمد صبحي: "صالح جمعة عمره ما يسكر، لكنه يعشق السهر كأي شاب، وقال لي في المكالمة التي جمعتني به".

وأتم لاعب إنبي: "فايلر أحرج صالح جمعة في مشاركته خلال مباراة المصري الذي لعب في دقائقها الأخيرة".