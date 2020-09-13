رياضة | أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه ظهر بشكل جيد في مواجهة خيمناستيك تاراجونا، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، وانتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كومان في تصريحات لوسال إعلام النادي بعد المباراة التي احتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا "كنت أود أن يخوض كل اللاعبين 45 دقيقة بدون إصابات كونها أول مباراة في فترة الإعداد للموسم الجديد. هذا أمر مهم للغاية".

وبسؤاله حول طريقة اللعب التي استخدمها في المباراة (4-2-3-1)، أقر المدرب الهولندي بأن "طريقة اللعب هذه تختلف عن التي لعب بها برشلونة في المواسم الأخيرة، ولكننا نمتلك الآن وفرة كبيرة في مركز خط الوسط، وعلينا الاستفادة من هذا الأمر".

كما تطرق كومان للحديث عن لاعبين بعينهم أمثال القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، اللذين شاركا على مدار 45 دقيقة رغم افتقادهما لنفس الجرعات التدريبية لباقي اللاعبين.