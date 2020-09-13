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رياضة | صلاح يعادل إنجاز إستثنائي عمره 32 عاماً

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح يعادل إنجاز إستثنائي عمره 32 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي المصري محمد صلاح من قياده فريقه للفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الأولى من .

ونجح هداف البريميرليج في مناسبتين متتاليتين في تسجيل ثلاثة أهداف في اللقاء إثنين منهم عن طريق ركلة الجزاء فيما كان الهدف الثالث للريدز والثاني لصلاح من تصويبة صاروخية.

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وقدم الفرعون المصري مباراة قوية للغاية نفض خلالها الغبار بعد أن صام عن التسجيل في آخر اربعة جولات من عمر الموسم الماضي والذي تحصل عليه فريقه بعد العودة للمنافسات عقب التوقف الذي تسبب فيه .

وبثلاثيته يواصل صلاح تألقه للموسم الرابع توالياً مع الريدز الذي إنضم إليه صيف العام 2017 قادماً من روما الإيطالي ونجح منذ ذلك الحين في تقديم الكثير من العروض المميزة حقق خلالها ألقاب كثيرة مثل والدوري الإنجليزي.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن صلاح بات أول لاعب في ليفربول يسجل هاتريك في الجولة الأولى من البريميرليج ليعادل إنجاز الأيرلندي جون ألدريدج في موسم 1988-1989.

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