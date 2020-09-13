رياضة | إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني إصابة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشف النادي الإسباني أن جميع أعضاء الفريق الأول خضعوا لإختبار الكشف عن فيروس كورونا أمس الجمعة، بعد عودة الفريق من المعسكر الإعدادي في لوس أنجلوس، وظهرت نتائج التحاليل اليوم السبت، وأثبتت إصابة المدرب سيميوني بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة التحليل الخاصة به إيجابية.

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وأكد أتليتكو مدريد أن دييجو سيميوني لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقًا للبرتوكول الصحي الخاص بمواجهة فيروس كورونا حتي التعافي من المرض بشكل تام.

وكان أتليتكو أعلن في وقت سابق إصابة ثنائي الفريق دييجو كوستا وسانتياجو آرياس للإصابة بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري بعدما جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهما إيجابية.

ويستعد فريق أتليتكو مدريد لمواجهة فريق ليفانتي يوم 20 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي انطلقت اليوم السبت، وذلك بعدما تأجلت مباراة الجولة الأولي للفريق ضد اشبيلية بسبب مشاركة الناديين الشهر الماضي في البطولات الأوروبية.