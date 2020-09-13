الامارات | انتخابات السباحة 21 أكتوبر.. وفتح باب الترشح الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات السباحة 21 أكتوبر.. وفتح باب الترشح الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت لجنة الانتخابات في اتحاد السباحة، برئاسة محمد العامري، يوم 21 أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات على الدورة الجديدة 2020-2024، على أن يتم فتح باب الترشح يوم الخميس المقبل، ويستمر لمدة 10 أيام، لتلقي استمارات الأندية الراغبة في التقدم للانتخابات، على أن يتم إرسال الدعوة للأندية، غداً، لإعلامها بالجدول الزمني للانتخابات.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة قد قررت تكليف لجنة الانتخابات بتحديد الجدول الزمني للانتخابات بما يتناسب مع لائحة النظام الأساسي، التي تم اعتماد التعديلات عليها أخيراً.

وأكد المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، المستشار القانوني حسن المرزوقي، في تصريح صحافي، أن اللجنة خلال الاجتماع الأول قامت بتوزيع المناصب، حيث ترأس اللجنة محمد العامري، ومحمد كاهور الحمادي نائباً للرئيس، وعضوية المستشار حسن المرزوقي، والمستشار القانوني يوسف أحمد، والمستشار القانوني حمدان الزيودي.

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وقال المستشار حسن المرزوقي: «تقرر أن يتم إرسال الدعوة للأندية غداً، على أن يتم فتح باب الترشح يوم الخميس المقبل، على أن يغلق يوم الأحد 27 سبتمبر الساعة 12 ظهراً، وسيتم إصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم السابع من أكتوبر، وفي اليوم التالي يتم فتح باب الطعون، وتستمر لمدة أربعة أيام، حيث سيتم غلق باب الطعون في 12 أكتوبر، ويتم إصدار قرار لجنة الطعون يوم 15 أكتوبر، والقائمة النهائية للمرشحين يوم 18 أكتوبر».

وأضاف المرزوقي: «ستكون الانتخابات يوم 21 أكتوبر المقبل، على أن يفتح باب الطعون على الانتخابات يوم 22 أكتوبر ويغلق يوم 26 أكتوبر، وستكون قرارات لجنة الطعون يوم 28 أكتوبر، ويوم 29 أكتوبر المقبل سيكون اعتماد مجلس الإدارة ونتيجة الانتخابات».

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