الامارات | لجنة الاستراتيجية والتميز في «الشارقة البحري» تناقش المشروعات المستقبلية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها في مقر النادي بكورنيش الشارقة برئاسة حميد الكندي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة النادي، وبحضور المدير التنفيذي بالنادي أحمد الحوسني، والأعضاء: عبدالله السويدي، أحمد الحساني، حسن وفيق عبدالله، ومقرر اللجنة مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في النادي الدكتور محمد عبدالعظيم. وقال بيان صحافي إن اللجنة ناقشت مرسوم إنشاء النادي، وحددت اختصاصات اللجنة، كما تم عرض ومناقشة بعض التكليفات الواردة من مجلس الإدارة الخاصة باللجنة وبدورها، ومناقشة الخطط والمشروعات المستقبلية للجنة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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