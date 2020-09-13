الامارات | جوكيكا: لست قلقاً من «الهزائم الودية» لفريق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جوكيكا: لست قلقاً من «الهزائم الودية» لفريق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الإمارات، المقدوني جوكيكا، إن تكرار خسارة الفريق لمبارياته الودية في الفترة السابقة، ليس بالأمر المهم، مشيراً إلى أن اللاعبين حققوا الاستفادة الفنية المطلوبة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لست قلقاً من الهزائم الودية، واستعدادات الفريق تسير بشكل جيد وتصاعدي، وأرى أن المعسكر التدريبي كان ناجحاً»، مؤكداً أن التزام اللاعبين ورغبتهم في الاستفادة منه فنياً وبدنياً، أسهما بتحقيق مكاسب كثيرة. وكان فريق الإمارات خسر، ودياً، من فرق: الجزيرة والنصر والشارقة وشباب الأهلي. وأضاف جوكيكا:

استفدنا من تلك المباريات فنياً وذهنياً، إضافة إلى الجانب البدني، كما أن فريقنا كان في طور الإعداد، بينما كانت هذه الفرق جاهزة تماماً، ووصلت لقمة الجاهزية تمهيداً للمشاركة في أبطال آسيا، أو كأس الخليج العربي، خصوصاً أن تلك الفرق لعبت بأربعة محترفين، بينما لعبنا بأجنبي واحد.

ويدخل فريق الإمارات المرحلة الثالثة من تحضيرات الموسم الجديد غداً، حيث يتدرب على ملعبه، بعد أن أنهى أخيراً معسكر جبل علي بدبي، حيث خاض ست مباريات ودية.

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وأضاف جوكيكا: تنتظرنا مباريات ودية أخرى في الأيام المقبلة، ونتطلع لأن نكون جاهزين للموسم بشكل جيد، وأن يترافق ذلك كله مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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