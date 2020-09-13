شكرا لقرائتكم خبر عن أوساسونا يفوز على قادش.. وبيلباو يخسر من غرناطة في افتتاح الدورى الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أوساسونا على مضيفه قادش بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب رامون دى كارانزا، بالجولة الأولى بالدورى الإسبانى الدرجة الأولى لكرة القدم «لاليجا».

أحرز ثنائية أوساسونا أدريان لوبيز في الدقيقة 10 وروبين جارسيا سانتوس في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، حصد أوساسونا أول ثلاث نقاط بالمسابقة بالمركز الثانى مؤقتا، فيما بقى قادش برصيد صفر نقاط.

وفي إطار منافسات نفس الجولة فاز فريق غرناطة على أتلتيك بيلباو 2-صفر، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

أحرز ثنائية غرناطة يانخيل هيريرا في الدقيقة 49 ولويس مييا في الدقيقة 53، ليحصد أول ثلاث نقاط له بالمسابقة بالصدارة مؤقتًا، فيما بقى أتلتيكو بيلباو بلا رصيد من النقاط.

كما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سلتا فيجو وإيبار، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بلدية إيبوروا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لـ«لاليجا»، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

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