شكرا لقرائتكم عمار حمدى : تلقيت عرضا من نادى تركى والأهلى لم يوافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى,لاعب الاهلى المعار لطلائع الجيش، مسئولى الاهلى تحدثوا معى بعد مباراة القمة حيث طلب الاهلى عودتى عقب مباراة القمة فى الدوري الممتاز.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport طلبت الاحتراف الخارجى حال عودتى للاهلى وعدم وجود مكان اساسي، وطموحى العب خارج مصر وارفض الاعارة مجددا فى مصر.

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واستكمل ارحب بالعودة للاهلى بشرط المشاركة فى المباريات، وتلقيت عرضا من نادى تركى والاهلى لم يوافق ، وحصلت على عدة عروض فى الدورى التركى اعارة بنية البيع والعرض وصل الاهلى ولكنه لم يوافق.

واتم تحدثت مع فايلر بضرورة اللعب مع الاهلي اساسيا ووجودى لضرورة ان اكون متواجد مع المنتخب الاولمبي