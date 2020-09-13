شكرا لقرائتكم وكيله: جيرالدو يقدم مستوي جيد مع الأهلى ولم يتلق أى عروض خارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال هشام بن صالح في تصريحات تلفزيونية: "جيرالدو يقدم مستويات جيدة مع الأهلي وهو يشارك أساسي في تشكيل الأحمر وأتابعه جيدًا في المباريات ولم يتلقى أية عروض خارجية في الوقت الجاري للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل".

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أضاف: "تواصلت مع اللاعب خلال الأيام الماضية والأهلي لم يطلب مني البحث عن عرض له أو عرضه للبيع وأتواصل مع جيرالدو دائمًا ورده على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الجماهير أنه لاعب محترف ولا يركز سوى مع قرارات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر".