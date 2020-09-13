أحمد مرتضى يطلق مبادرة دعم لمؤمن زكريا ويقترح إقامة مباراة بين ‏الزمالك والأهلي

جدة - عمرو شويل أطلق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مبادرة ‏لمساندة ودعم مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي.‏

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أقترح في أقرب وقت ممكن إقامة مباراة ‏ودية بين الزمالك والأهلي" يُخصص دخلها لمؤمن زكريا.‏

وأوضح: "المباراة ستدعم اللاعب بشكل معنوي كبير بخلاف الدعم ‏المالي، كما اننا في حاجة لها من أجل تهدئة الأجواء ونبذ التعصب كي ‏نكون يد واحدة خلال الفترة المقبلة". ‏

ونعى أحمد مرتضى منصور، الراحل ‏عزمي مجاهد، نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالنادي.‏

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وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "عزمي مجاهد هو اللي مربينا في ‏نادي الزمالك".‏

وواصل: "قد نختلف عنه ولكن لا نستطيع أن نكرهه، الفقيد كان محبوباً ‏من أعدائه قبل محبيه".

وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.‏